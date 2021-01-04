Efsane oyuncu Tanya Roberts hayatını kaybetti!

Rol aldığı James Bond filmi A View to a Kill ile tanınan Tanya Roberts, 65 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncunun ölümünün Covid 19 ya da başka bir hastalıkla bağlantılı olmadığı, geçirdiği bir kazanın ardından bir süredir hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

"O MUHTEŞEMDİ VE GÜZELDİ"

Tanya Roberts'ın ölümünü sözcüsü ve yakın dostu Mike Pingel doğruladı.

Pingel, Hollywood Reporter'a verdiği demeçte Roberts'ın ölümü beni yıktı. O muhteşemdi ve güzeldi. Bir ışığın uzaklara gittiğini hissediyorum.Tanya Roberts'ın bir melek " diye konuştu.

24 Aralık'ta Los Angeles'ta köpeğini gezdirirken bir anda yere yığılan Tanya Roberts, Cedar Sinai Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve pazar günü de hayata gözlerini yumdu.

TANYA ROBERTS KİMDİR?

Gerçek adı Victoria Leigh Blum olan Tanya Roberts, kariyerine model olarak başladı. Reklam filmlerinde kamera karşısına geçtikten sonra 1975'te Forced Entry adlı yapımla oyunculuğa geçiş yaptı. Birçok filmde rol alan Tanya Roberts, James Bond serisinden 1985 tarihli A View to a Kill ile büyük bir çıkış yakaladı. Fakat bu filmin ardından kariyerinde beklenen yükselişi bir türlü gerçekleştiremedi.