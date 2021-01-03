Final heyecanı! MasterChef 2020 kim kazandı? Barbaros mu, Serhat mı? MasterChef şampiyonu kim oldu?
MasterChef Türkiye'de büyük final heyecanı yaşanıyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması programı MasterChef'in 2020 sezonu bugün final yapıyor. Finale kalan isimler Serhat ve Barbaros, son yemeklerini pişirdiler. Cumartesi gecesi üç oyun oynayan yarışmacılar, bugün de üç oyun oynayacaklar ve toplam puana göre şampiyon isim belirlenecek. Peki, MasterChef 2020 kim kazandı? Barbaros mu, Serhat mı? MasterChef şampiyonu kim oldu? İşte MasterChef 2020 yarışmacıları puan durumu...
MasterChef 2020 kim kazandı? Tv8'de yayınlanan MasterChef yarışma programında son viraja girildi. Uzun bir aranın ardından Barbaros ve Serhat finale kalan isimler oldu. Dün gerçekleştirilen final bölümünün ilk ayağında yarışmacılar üç oyun oynadılar. Buradan çıkan puanlar yarışmacılara avantaj oldu. Bugün gerçekleştirilecek final bölümünün ikinci ve son ayağı ile birlikte yarışmacıların alacakları puanlar neticesinde şampiyon isim ortaya çıkacak. Peki, MasterChef 2020 kim kazandı? Barbaros mu, Serhat mı? MasterChef şampiyonu kim oldu? İşte MasterChef 2020 yarışmacıları puan durumu...
MASTERCHEF 2020 ŞAMPİYONU KİM OLDU?
2020 MasterChef final bölümü bugün saat 20.00'de başlayacak. Final bölümün son anlarında canlı yayınla yarışmayı kazanan isim belli olacak. Yarışmayı Barbaros mu, yoksa Serhat mı kazanacak, tüm cevaplar bu akşam yanıt bulacak.
İşte MasterChef son bölüm özeti ve finalistlerin puan durumu:
MASTERCHEF 2020 FİNALİSTLER PUAN DURUMU
Cumartesi günü yayınlanan yarışmanın ilk oyununda yarışmacılar ilk bölümde yaptıkları yemekleri bir kez daha yaptılar. Ama bu sefer öğrendikleri bilgiler sayesinde farklı teknikler ve malzemeler kullandılar. Bir saat sürenin sonunda şefler, yemeklerin tadına bakıp puanlama yaptılar.
İlk oyunun puan durumu şöyle:
Danilo şef: Serhat 8 - Barbaros 9
Somer şef: Serhat 8 - Barbaros 8
Mehmet şef: Serhat 7 - Barbaros 8
Barbaros: 25
Serhat: 23
İkinci oyunun puan durumu:
Danilo şef: Serhat 7 - Barbaros 7
Somer şef: Serhat 7 - Barbaros 7
Mehmet şef: Serhat 7 - Barbaros 7
İki yarışmacı da 21'şer puan aldı ve böylece puan durumunda değişiklik olmadı. Bu oyun sonrasında Barbaros 46 puana, Serhat 44 puana yükseldi.
Üçüncü oyunun da sonucuna göre, verilen bu puanlar sonucunda Barbaros, 69'a 66 skorla ilk turu kazanan yarışmacı oldu.
Barbaros 25 + 21 + 23 = 69
Serhat 23 + 21 + 22 = 66
MASTERCHEF TÜRKİYE 2020 ÖDÜLÜ NEDİR?
MasterChef'in ilk iki sezonunda yarışmayı kazananlara 100 bin TL değerinde para ödülü verilmişti.
MasterChef 2019 sezonunda ise para ödülü yerine son model araba verilmişti. Yarışmanın bu sezonki ödülü ise henüz bilinmiyor. Yarışmanın son bölümünde kazanan isim açıklandığında ödülün de duyurulması bekleniyor.