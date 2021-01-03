Final heyecanı! MasterChef 2020 kim kazandı? Barbaros mu, Serhat mı? MasterChef şampiyonu kim oldu?

MasterChef 2020 kim kazandı? Tv8'de yayınlanan MasterChef yarışma programında son viraja girildi. Uzun bir aranın ardından Barbaros ve Serhat finale kalan isimler oldu. Dün gerçekleştirilen final bölümünün ilk ayağında yarışmacılar üç oyun oynadılar. Buradan çıkan puanlar yarışmacılara avantaj oldu. Bugün gerçekleştirilecek final bölümünün ikinci ve son ayağı ile birlikte yarışmacıların alacakları puanlar neticesinde şampiyon isim ortaya çıkacak. Peki, MasterChef 2020 kim kazandı? Barbaros mu, Serhat mı? MasterChef şampiyonu kim oldu? İşte MasterChef 2020 yarışmacıları puan durumu...

MASTERCHEF 2020 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

2020 MasterChef final bölümü bugün saat 20.00'de başlayacak. Final bölümün son anlarında canlı yayınla yarışmayı kazanan isim belli olacak. Yarışmayı Barbaros mu, yoksa Serhat mı kazanacak, tüm cevaplar bu akşam yanıt bulacak.

İşte MasterChef son bölüm özeti ve finalistlerin puan durumu: