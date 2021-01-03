Akıncı dizisinin kahramanı Şükrü Özyılmaz'dan diziye övgü! Öncü olarak yapılamaz denileni yaptık

ATV'nin 2021'in ilk gününde ekranlara gelen dizisi Akıncı sosyal medyada gündem oldu. Türkiye'nin heyecanla takip ettiği Akıncı dizisinin yıldızı Şükrü Özyıldız Sabah'a konuştu. Dizi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Özyıldız, "Riskli, farklı ve öncü" ifadelerini kullandı.

- Yeni yılın ilk dizisi olarak seyirci karşısına çıktınız. Heyecan hâlâ devam ediyor mu?

- Teşekkür ederiz. Evet hâlâ çok heyecanlıyım. Tüm ekip çok çalıştığımız ve çok emek verdiğimiz bir iş oldu. Hepimiz uzun süredir çok heyecanlıyız ve sonunda yeni yılın ilk günü her şey ete kemiğe bürünmüş oldu tabii ki heyecanımız devam ediyor.

- Ne vaat ediyorsunuz seyirciye? Bu kahramanla özdeşlik kurabilecek mi seyirci?

- Farklı. Bugüne kadar alışık olmadığımız bir iş. Daha önce denenmemiş hatta denemeye cesaret dahi edilememiş bir konsept. Biz dışarıda hayranı olduğumuz işlere o kadar izleyici kalmışız ki, kendimizi bunun yapılabilir olduğuna, her şeyde olduğu gibi "Biz beceremeyiz" mantığı ile maalesef inancımızı kaybetmişiz. Akıncı, öncelikle bizden biri, sokakta yürürken gördüğünüz herhangi birinden farksız. Gerçek ötesi bir özelliği yok. Çalışkan ve kendisini hem mental hem de fiziksel anlamda fazlasıyla geliştirmiş birisi. Ayrıca mühendis, hayalperest ve mucit.