04 Ocak 2021, Pazartesi
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Usta tiyatrocu Yurdagül Vergon hayatını kaybetti

Usta tiyatro ve sinema oyuncusu, hayatını kaybetti. Seslendirme sanatçılığı da yapan Vergon, bugün 'na defnedildi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.01.2021
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Usta tiyatrocu Yurdagül Vergon hayatını kaybetti

Usta sanatçı Yurdagül Vergon hayatını kaybetti. 87 yaşında vefat eden Vergon, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

18 Nisan 1933'te Eskişehir'de doğan Yurdagül Vergon, birçok tiyatro oyunu, sinema filmi ve TV dizisinde rol almasının yanı sıra Sevil Üstekin, Garibe Gündem, Şeref Çokşeker, Oya Başar'ın gibi birçok oyuncunun seslendirmesini de yaptı.

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