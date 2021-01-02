04 Ocak 2021, Pazartesi
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Hakan Hatipoğlu'nun acı günü! Koronavirüs nedeniyle kaybetti

Ünlü sunucu , yılın ilk günlerinde acı bir haberle sarsıldı. Hatipoğlu’nun dedi, nedeniyle hayatını kaybetti. Hatipoğlu, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.01.2021
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Hakan Hatipoğlu'nun acı günü! Koronavirüs nedeniyle kaybetti

Sunucu Hakan Hatipoğlu, yeni yılın ilk günlerinde acı bir haberle sarsıldı. Hatipoğlu, 93 yaşındaki dedesini koronavirüs nedeniyle kaybetti.

Acı haberi Instagram hesabından duyuran Hakan Hatipoğlu, şu paylaşımı yaptı:

"93 yaşındaki canım dedem, pamuk dedem ani bir şekilde Covid-19'a yenik düştü. Bende emeği çoktur. Dede torun olmanın ötesinde farklı bir ilişkimiz vardı. Sevginin her şeyi çözebileceğini ben ondan öğrendim. O beni evlat gibi sevdi, ben onu babam gibi. Belki de o yüzden Lila'ya hep senin bana baktığın gözlerle bakıyorum dedem benim. Seni çok seviyorum. Çok özleyeceğiz seni. Mekanın cennet olsun canım benim. Çok üzgünüm."

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