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Bergüzar Korel ile Hatice Şendil SMA hastası Poyraz Ali için 3 milyon TL topladı

ile , önceki hafta ‘Süperman’ dedikleri hastası için yardım kampanyası düzenlemişti. Instagram'dan düzenlenen canlı yayınla Poyraz Ali için 3 milyon TL toplandı. Birçok vatandaşın da katkısıyla tedavi için gereken tutara ulaşılırken Poyraz Ali'nin tedavi için ABD'ye uçacağı açıkladı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 30.12.2020
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Bergüzar Korel ile Hatice Şendil SMA hastası Poyraz Ali için 3 milyon TL topladı

Bergüzar Korel ve Hatice Şendil, bir süre önce SMA hastası çocukları kurtarmak için sosyal medyada yardım kampanyası başlattı. Yardıma muhtaç minikler için her gün destek isteyen güzel oyuncular, 11 gün önce ise Poyraz Ali için canlı yayın yaptı. Yayında 3 milyon TL para toplandı.

DARISI TÜM EVLATLARIMIZA

Korel, önceki gün gerekli olan 2.4 milyon doların toplandığını ve Ali'nin tedavi için ABD'ye uçacağını açıkladı. Korel, duygularını şöyle paylaştı: "Çok şükür oldu. Darısı tüm evlatlarımıza. Siz yaptınız bunu. Sağolun varolun."

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