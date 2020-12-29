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Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu'nun acı kaybı! Sosyal medyadan duyurdu

Geçtiğimiz ay babasını kaybeden , acı bir kayıp daha yaşadı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla annesinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 29.12.2020
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Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu'nun acı kaybı! Sosyal medyadan duyurdu

Geçtiğimiz ay babasını kaybeden Suna Yıldızoğlu, anne acısıyla sarsıldı. Usta oyuncu, vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Yıldızoğlu paylaşımında, "Annemi kaybettim. Kelimeler kifayetsiz." ifadelerini kullandı. Paylaşımı sonrası sevenleri ünlü oyuncuya baş sağlığı mesajları yağdı.

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