Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu'nun acı kaybı! Sosyal medyadan duyurdu
Geçtiğimiz ay babasını kaybeden Suna Yıldızoğlu, acı bir kayıp daha yaşadı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla annesinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
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Geçtiğimiz ay babasını kaybeden Suna Yıldızoğlu, anne acısıyla sarsıldı. Usta oyuncu, vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.
Yıldızoğlu paylaşımında, "Annemi kaybettim. Kelimeler kifayetsiz." ifadelerini kullandı. Paylaşımı sonrası sevenleri ünlü oyuncuya baş sağlığı mesajları yağdı.