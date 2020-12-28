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Çağla Şıkel koronavirüs aşısı yaptırdı! 'Koronadan korkun aşıdan değil'

Manken ve sunucu Çağla Şıkel, aşısı için gönüllü oldu. Aşı yaptırdığı anlar hesabından paylaşan Şıkel, “Koronadan korkun, aşıdan değil” ifadelerini kullandı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.12.2020 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020
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Çağla Şıkel koronavirüs aşısı yaptırdı! 'Koronadan korkun aşıdan değil'

Uzun yıllardır hem podyumlarda hem de ekranlarda yer alan Çağla Şıkel, koronavirüs aşamasının 3. faz gönüllü olarak aşı yaptırdı.

Koronavirüs aşısını yaptıra ünlü model Şıkel, o anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Şıkel, paylaşımında '3. faz gönüllüsü olarak coronavac aşımı oldum. Koronadan korkun, aşıdan değil' ifadelerini kullandı.

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