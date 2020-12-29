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Gökem Yeltan’ın evine sokağa çıkma kısıtlamasında hırsız girdi!

Ünlü oyuncu ’ın evine, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün hırsız girdi. hesabından yaptığı paylaşımla hırsıza isyan eden Yeltan, “Ne halt etmeye biz evdeyken burnumuzun dibinde dolandınız?” diyerek seslendi.

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Giriş Tarihi: 29.12.2020
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Gökem Yeltan’ın evine sokağa çıkma kısıtlamasında hırsız girdi!

Ünlü oyuncu Görkem Yeltan, evine giren hırsıza "Biz virüsten bu kadar korkuyorken ne halt etmeye biz evdeyken ve sokağa çıkma yasağında burnumuzun dibinde dolandınız?" diyerek seslendi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu ve yazar Görkem Yeltan, sokağa çıkma kısıtlamasında evine hırsız girdiğini duyurdu.

"NE HALT ETMEYE BİZ EVDEYKEN BURNUMUZUN DİBİNDE DOLANDINIZ?"

Yaptığı paylaşımla evine giren hırsıza seslenen Yeltan, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili hırsız, bilgisayarım eski, son dosyalarımın yedeği olmadığından önemli. Diğer çaldıkların da bizim için önemli de… Biz en yakınlarımızla görüşmüyor, virüsten bu kadar korkuyorken ne halt etmeye biz evdeyken ve sokağa çıkma yasağında burnumuzun dibinde dolandınız?"

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