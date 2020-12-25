Cemre Kemer Emir Medina ile nikah masasına oturdu
2000'li yılların başına damga vuran Hepsi grubu ile tanınan Cemre Kemer, uzun süredir aşk yaşadığı Emir Medina ile nikah masasına oturdu. Kemer, aile arasında düzenlenen nikah töreninden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Hepsi grubu ile tanınan Cemre Kemer, uzun süredir birlikte olduğu Emir Medina ile evlendi. Şarkıcı, aile arasında gerçekleşen nikah töreninden çektirdiği fotoğrafları Instagram'dan paylaştı.
Kemer, Instagram hesabından nikahtan çekilen görüntüleri paylaşarak, "Şimdilik fotoğraflarda eksikler çok… Pandemi yüzünden sadece aile olabildi. Canımın yarısı çok dostum yoktu… Cidden kalbimin bir parçası olan çok eksik… Ama havalar güzelleşip kimseyi riske etmeyeceğimiz günleri bekliyoruz ne yapalım? Sağlık her şeyden önce…" diyen çifte, onlarca mutluluk mesajı atıldı.