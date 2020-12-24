Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz ne zaman diziden ayrılıyor? Bir Zamanlar Çukurova Uğur Güneş diziden ayrıldı mı?
Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz ne zaman diziden ayrılıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da "Yılmaz" karakterine hayat veren Uğur Güneş'in diziden ayrılacağı iddia ediliyor. Hayranları sevilen oyuncunun ne zaman diziden ayrılacağını araştırmaya başladı. İşte, Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz ne zaman diziden ayrılıyor? Bir Zamanlar Çukurova Uğur Güneş diziden ayrıldı mı?
Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz ne zaman diziden ayrılıyor? Bir Zamanlar Çukurova Uğur Güneş diziden ayrıldı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dizinin sevilen oyuncusu Uğur Güneş'in Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılacağı iddiası sorgulanıyor. Uğur Güneş'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak edilirken öte yandan Yılmaz ve Demir'in helalleşmesi her şeyi değiştirecek. İşte, Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz ne zaman diziden ayrılıyor? Bir Zamanlar Çukurova Uğur Güneş diziden ayrıldı mı?
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YILMAZ ÖLDÜ MÜ?
Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz öldü mü sorusunun yanıtı araştırılırken dizide Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı da merak konusu oldu. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragman ve detayları ise haberimizde...
KADERİN ÇUKUROVA'DAKİ HİKÂYESİ HENÜZ BİTMEDİ
Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da kader kartları baştan dağıtılıyor! Demir ve Müjgan boşanmayı kabul etmiştir. Züleyha ve Yılmaz Adnan'ı alıp, yeni evlerine yerleşir… Ama kaderin bu aşk üzerindeki hikayesi henüz sona ermemiştir!
Mahkemeye birlikte giden Demir ve Züleyha'nın arkasından, Kerem Ali'nin hastaneye götürüldüğü haberi ile fırtına gibi yola çıkan Yılmaz, otomobili ile uçurumdan yuvarlanır!
Gözleri önünde gerçekleşen kazanın ardından, Züleyha gözyaşları ve çığlıklar ile yardım için çırpınırken, Demir, ağır yaralı Yılmaz'ı oradan çıkarmak için canını dişine takacaktır!
DEMİR VE YILMAZ HELALLEŞİYOR!
Adeta bir can pazarı yaşanır ve Demir ile Züleyha, Yılmaz'ı hastaneye yetiştirir! Ağır yaralı olan Yılmaz ameliyata alınırken, haber de Çukurova'ya yayılır!
Ancak, Müjgan ve Fikret'e kimse ulaşamaz! Bu durum Behice'yi bile telaşlandıracaktır!
Fekeli ve Züleyha, Demir'e nasıl teşekkür edeceklerini bilemezler! Uzun bir ameliyat sonrası, Yılmaz gözlerini açacaktır. Olan biteni hayal meyal da olsa hatırlayan Yılmaz da can düşmanına can borçludur! İki ezeli rakip, hastane odasında, birbirlerine hem haklarını helal edecektir, hem de her ikisi de evlatlarını birbirine emanet edecek kadar, eski defterleri kapatacaktır!
FİKRET'İN ELİNDEKİ YILMAZ DOSYALARI NE OLACAK?
Tüm bu hengame içinde, Fikret hem Müjgan'a ihtiyaç duyduğu yakınlığı gösterecektir, hem de Yılmaz'ın mülkleri ile ilgili görüşmelerine devam edecektir.
SANİYE VE SEVDA SAVAŞINDA SİLAHLAR ÇEKİLİYOR! SEVDA MUTFAKTA!
Saniye artık Sevda ile savaşmaktan hiç çekinmez hale gelecektir. Haminne, Sevda'ya Hünkar'ı anlattıkça, evin içinde gerginlik de artacaktır!
Savaşın gerilimi artarken, Sevda'nın tüm çalışanlarla birlikte mutfağa girmesi ise herkesi şaşkına çevirecektir!
Saniye, artık konakta da, Çukurova'da da kalmamaya karar verecektir.
Tüm bunlar olurken, kader ise İstanbul'dan bir gece kara trene binip gelen Züleyha ve Yılmaz ile başlayan, Hünkar'ı, Fekeli'yi, Demir'i, Müjgan'ı ve tüm Çukurova'yı derinden etkileyen, değiştiren bu hikayede yeni bir sayfa açmak için beklemektedir.