Orhan Gencebay o sözleri affetmedi!

Sanatçı Orhan Gencebay'a Instagram üzerinden kendisine "Yalaka" diye hakaret eden şahıs hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sanık S.S. hakkında şikâyetçi müdahil Orhan Gencebay'ın avukatının yaptığı suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı. Sanık, alınan ifadesinde yazıyı hakaret değil espri amaçlı yazdığını belirterek özür diledi.

ÖZÜR DİLEDİ

Mahkeme, sanığın olay tarihinde Instagram'da söz konusu paylaşımda bulunarak müştekiye yönelik hakarette bulunduğu ve bu şekilde yüklenen suçu işlediğinin anlaşıldığını bildirdi.

PARA CEZASI VERİLDİ

Sanık S.S.'yi hakaret suçundan 1500 lira adli para cezasına çarptıran mahkeme, bunun 20 eşit taksitle ödenmesini hükmetti.