Nişanlısı Vildan Örnek'in yaptığı paylaşım da herkesi derinden üzmüştü.

"Eşim,dostum,arkadaşım,sırdaşım ne çok şey oldun hayatımda. Hayatıma girdiğin ilk günden beri (27.05.2012) şimdi tam 6 yıl sonra aynı gün kaybettim seni. Acımın tarifi olamaz. Sen babana kavuştun, bir gün biz de sana kavuşacağız. Hayatıma kattıkların için sana binlerce kez teşekkür ederim güzel insan...#ardaöziri"