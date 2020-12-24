Berk Oktay'a sahip çıktı! Yıldız Çağrı Atiksoy'dan destek
Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla yargılanan eski eşi Merve Şarapçıoğlu'na 'Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Oktay, karar sonrası yaptığı paylaşımda "Soyadımın bütün namusu temizlenmiştir, adalet yerini bulmuştur" dedi. Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy da sevgilisi Oktay'a şu sözlerle destekte bulundu: "18 yıl emek verdiğin kariyerinin, şahsına atılan iftira ve karalamalarla bitirilmesini göze alarak sonuna kadar savaştığın için seninle gurur duyuyorum.
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Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla yargılanan eski eşi Merve Şarapçıoğlu'na 'Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Oktay, karar sonrası yaptığı paylaşımda "Soyadımın bütün namusu temizlenmiştir, adalet yerini bulmuştur" dedi.
Bu paylaşıma sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy da destek verdi: "Maruz kaldığın onca tehdidi, önce sette şahit olan bir arkadaşın, sonra hayat arkadaşın olarak iyi biliyorum.
18 yıl emek verdiğin kariyerinin karalamalarla bitirilmesini göze alarak davandan vazgeçmediğin, şerefin için sonuna kadar savaştığın için seninle gurur duyuyorum.
Adamlığına da, yüreğine de laf eden birini bu saatten sonra Allah'a havale edelim. Seni çok seviyorum."