25 Aralık 2020, Cuma
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Berk Oktay'a sahip çıktı! Yıldız Çağrı Atiksoy'dan destek

'ın uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla yargılanan eski eşi 'na 'Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Oktay, karar sonrası yaptığı paylaşımda "Soyadımın bütün namusu temizlenmiştir, adalet yerini bulmuştur" dedi. Oyuncu da sevgilisi Oktay'a şu sözlerle destekte bulundu: "18 yıl emek verdiğin kariyerinin, şahsına atılan iftira ve karalamalarla bitirilmesini göze alarak sonuna kadar savaştığın için seninle gurur duyuyorum.

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Giriş Tarihi: 24.12.2020
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Berk Oktay'a sahip çıktı! Yıldız Çağrı Atiksoy'dan destek

'ın uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla yargılanan eski eşi 'na 'Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Oktay, karar sonrası yaptığı paylaşımda "Soyadımın bütün namusu temizlenmiştir, adalet yerini bulmuştur" dedi.


Bu paylaşıma sevgilisi da destek verdi: "Maruz kaldığın onca tehdidi, önce sette şahit olan bir arkadaşın, sonra hayat arkadaşın olarak iyi biliyorum.

18 yıl emek verdiğin kariyerinin karalamalarla bitirilmesini göze alarak davandan vazgeçmediğin, şerefin için sonuna kadar savaştığın için seninle gurur duyuyorum.

Adamlığına da, yüreğine de laf eden birini bu saatten sonra Allah'a havale edelim. Seni çok seviyorum."

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