Sinem Kobal Lalin'i kontrole götürdü! Kenan İmirzalıoğlu'ndan takdir toplayan hareket

"ÇOK ŞÜKÜR"

Geçtiğimiz ay yine doktor kontrolü çıkışı görüntülenen ikiliden İmirzalıoğlu, "Tam bir ay oldu. Her şey çok güzel geçiyor. Lalin evde bekliyor. Lalin iyi, biz iyiyiz çok şükür" demişti.

Gazetecilerin bebeğin kime benzediğini sorması üzerine Sinem Kobal, "Daha kırkı çıkmadı. Birisine benzetmek için çok erken. Yakın zamanda sizler de görürsünüz zaten" cevabını vermişti.