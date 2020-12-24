Sinem Kobal Lalin'i kontrole götürdü! Kenan İmirzalıoğlu'ndan takdir toplayan hareket
Oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, iki aylık kızları Lalin'i özel bir hastaneye kontrole götürdü. İmirzalıoğlu'nun, eşinin çantasını taşıması takdir topladı.
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz ekim ayında kızları Lalin'ı kucaklarına almıştı.
Çift, önceki gün iki aylık olan kızlarını Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye kontrole götürdü. Yarım saate yakın hastanede kalan Kobal ve İmirzalıoğlu, çıkışta objektiflere yansıdı.
Bebeğini kucağında taşıyan Sinem Kobal, soğuk hava nedeniyle hızla kapıda bekleyen araca bindi.
Milliyet'in haberine göre, bebeğini kucağında taşıyan Sinem Kobal, soğuk hava nedeniyle hızla kapıda bekleyen araca bindi.
Rutin kontrole geldiklerini belirten Kenan İmirzalıoğlu, "Lalin'in aşısı vardı, onu yaptırdık" dedi.
Öte yandan hastane çıkışı görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın çantasını taşıması takdir topladı.
2016 YILINDA EVLENDİLER
Ünlü çift 14 Mayıs 2016'da Cunda'da dünyaevine girmişti. Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer, Özge Özpirinççi, Burak Özçivit - Fahriye Evcen, Berguzar Korel ve Barış Falay davetliler arasındaydı.
"ÇOK ŞÜKÜR"
Geçtiğimiz ay yine doktor kontrolü çıkışı görüntülenen ikiliden İmirzalıoğlu, "Tam bir ay oldu. Her şey çok güzel geçiyor. Lalin evde bekliyor. Lalin iyi, biz iyiyiz çok şükür" demişti.
Gazetecilerin bebeğin kime benzediğini sorması üzerine Sinem Kobal, "Daha kırkı çıkmadı. Birisine benzetmek için çok erken. Yakın zamanda sizler de görürsünüz zaten" cevabını vermişti.