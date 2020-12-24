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Sinem Kobal Lalin'i kontrole götürdü! Kenan İmirzalıoğlu'ndan takdir toplayan hareket

Oyuncu çift ve , iki aylık kızları Lalin'i özel bir hastaneye kontrole götürdü. İmirzalıoğlu'nun, eşinin çantasını taşıması takdir topladı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 24.12.2020 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020
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Sinem Kobal Lalin'i kontrole götürdü! Kenan İmirzalıoğlu'ndan takdir toplayan hareket

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz ekim ayında kızları Lalin'ı kucaklarına almıştı.

Sinem Kobal Lalin'i kontrole götürdü! Kenan İmirzalıoğlu'ndan takdir toplayan hareket

Çift, önceki gün iki aylık olan kızlarını Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye kontrole götürdü. Yarım saate yakın hastanede kalan Kobal ve İmirzalıoğlu, çıkışta objektiflere yansıdı.

Sinem Kobal Lalin'i kontrole götürdü! Kenan İmirzalıoğlu'ndan takdir toplayan hareket

Bebeğini kucağında taşıyan Sinem Kobal, soğuk hava nedeniyle hızla kapıda bekleyen araca bindi.

Sinem Kobal Lalin'i kontrole götürdü! Kenan İmirzalıoğlu'ndan takdir toplayan hareket

Milliyet'in haberine göre, bebeğini kucağında taşıyan Sinem Kobal, soğuk hava nedeniyle hızla kapıda bekleyen araca bindi.

Sinem Kobal Lalin'i kontrole götürdü! Kenan İmirzalıoğlu'ndan takdir toplayan hareket

Rutin kontrole geldiklerini belirten Kenan İmirzalıoğlu, "Lalin'in aşısı vardı, onu yaptırdık" dedi.

Sinem Kobal Lalin'i kontrole götürdü! Kenan İmirzalıoğlu'ndan takdir toplayan hareket

Öte yandan hastane çıkışı görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'ın çantasını taşıması takdir topladı.

Sinem Kobal Lalin'i kontrole götürdü! Kenan İmirzalıoğlu'ndan takdir toplayan hareket

2016 YILINDA EVLENDİLER
Ünlü çift 14 Mayıs 2016'da Cunda'da dünyaevine girmişti. Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer, Özge Özpirinççi, Burak Özçivit - Fahriye Evcen, Berguzar Korel ve Barış Falay davetliler arasındaydı.

Sinem Kobal Lalin'i kontrole götürdü! Kenan İmirzalıoğlu'ndan takdir toplayan hareket

"ÇOK ŞÜKÜR"
Geçtiğimiz ay yine doktor kontrolü çıkışı görüntülenen ikiliden İmirzalıoğlu, "Tam bir ay oldu. Her şey çok güzel geçiyor. Lalin evde bekliyor. Lalin iyi, biz iyiyiz çok şükür" demişti.

Gazetecilerin bebeğin kime benzediğini sorması üzerine Sinem Kobal, "Daha kırkı çıkmadı. Birisine benzetmek için çok erken. Yakın zamanda sizler de görürsünüz zaten" cevabını vermişti.

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