Çağatay Ulusoy kira ödemekten bıktı! Kıvanç Tatlıtuğ'a komşu oluyor
Her ay 16 bin TL kira ödemekten bıkan yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, ev sahibi olmaya karar verdi. Ulusoy'un yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ'a komşu olacağı öğrenildi.
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EV ALIYOR
TATLITUĞ ÇİFTİNE KOMŞU OLACAK
Ünlüler dünyasının iki yakışıklı ismi komşu oluyor.
EV ALIYOR
Zekeriyaköy'deki villasına 16 bin TL kira ödemekten bıkan Çağatay Ulusoy, ev sahibi olmaya karar verdi.
Çağatay Ulusoy, yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'un da evinin olduğu Kemerburgaz'daki siteden ev baktı.
TATLITUĞ ÇİFTİNE KOMŞU OLACAK
Yakışıklı oyuncu, gözüne Kıvanç-Başak Tatlıtuğ çiftinin yaşadığı gibi kütük evlerden birini kestirdi.
30 yaşındaki Ulusoy'un baktığı evin fiyatının ise 5 milyon TL olduğu öğrenildi.