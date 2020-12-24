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Çağatay Ulusoy kira ödemekten bıktı! Kıvanç Tatlıtuğ'a komşu oluyor

Her ay 16 bin TL kira ödemekten bıkan yakışıklı oyuncu , ev sahibi olmaya karar verdi. Ulusoy'un yakın dostu 'a komşu olacağı öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 24.12.2020
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Çağatay Ulusoy kira ödemekten bıktı! Kıvanç Tatlıtuğ'a komşu oluyor

Ünlüler dünyasının iki yakışıklı ismi komşu oluyor.

EV ALIYOR
Zekeriyaköy'deki villasına 16 bin TL kira ödemekten bıkan , ev sahibi olmaya karar verdi.

Çağatay Ulusoy, yakın arkadaşı 'un da evinin olduğu Kemerburgaz'daki siteden ev baktı.

TATLITUĞ ÇİFTİNE KOMŞU OLACAK
Yakışıklı oyuncu, gözüne Kıvanç-Başak Tatlıtuğ çiftinin yaşadığı gibi kütük evlerden birini kestirdi.

30 yaşındaki Ulusoy'un baktığı evin fiyatının ise 5 milyon TL olduğu öğrenildi.

KAŞESİ ARTTI
Öte yandan daha önce kaşesi 150 bin TL olan Çağatay Ulusoy, yeni projesinde bölüm başı 250 bin TL alacak.

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