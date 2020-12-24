Türkiye'nin en zengin 7'nci ismiydi! Şarık Tara'ya babalık davası

KİMDİR?

Şarık (Hamza) Tara, 25 Nisan 1930'da Fevzi ve Mahmure Tara çiftinin çocukları olarak Üsküp'te doğdu. Zengin bir aileye mensuptu, mürebbiyeler ve dadılarla büyüdü. Tara, Bulgaristan pasaportuyla İstanbul'daki dayısının yanına geldiğinde yıl 1942'ydi. Ailesi ise 1944'te Türkiye'ye geldi. Tara, 1954'te de İTÜ İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. 1956'da Lale Ataman'la evlendi. Bu evlikten Sinan, Zeynep (Keyman) ve Lale Tara doğdu. Kız kardeşi Vildan Hanım'ın eşi, kendisi gibi Yük. İnş. Müh. olan sınıf arkadaşı Sadi Gülçelik'le birlikte ENKA İnşaat Şirketi'ni kurdu. ENKA'nın açılımı Enişte ve Kayınbirader'dir. Babası Fevzi Tara da ENKA'nın ortaklarındandır. ENKA zaman içinde inşaat sektöründen sanayiye atladı ve pek çok farklı alanlarda şirketler kurunca 1972'de ENKA Holding adını aldı.

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