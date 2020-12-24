25 Aralık 2020, Cuma
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Türkiye'nin en zengin 7'nci ismiydi! Şarık Tara'ya babalık davası

Vergi rekortmeni , iki yıl önce aramızdan ayrıldı. adlı kişi ise “O benim babamdı” diyerek dava açtı. Bunun üzerine dün merhum iş insanının mezarı açıldı. örnekleri alındı. Tara, 2014 yılında 37.6 milyon lira vergi ödedi. 'nin en fazla vergi veren kişisi olarak kayıtlara geçti. 2015 yılı verilerine göre ise 2.4 milyar dolar şahsi serveti ile Türkiye'nin en zengin 7'nci ismiydi.

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Giriş Tarihi: 24.12.2020
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Türkiye'nin en zengin 7'nci ismiydi! Şarık Tara'ya babalık davası

ENKA Holding'in sahibi ünlü iş insanı , 2018 yılında hayata gözlerini kapadı.

Tara'nın ölümünün ardından Ali Melih Aktay adlı kişi, iş insanının babası olduğunu iddia ederek İstanbul 2. Aile Mahkemesi'ne babalık davası açtı.

Alınan beyanların ardından mahkeme, örneği alınması için Şarık Tara'nın mezarının açılmasını kararlaştırdı. Mezar açma kararının ardından dün mahkeme hakimi ve taraf avukatlarının olduğu heyet, DNA örneği alınması için Tara'nın Ulus'ta bulunan mezarına gitti.

Alınan DNA örnekleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 'dan da örnek alındıktan sonra DNA örnekleri karşılaştırılacak ve Şarık Tara'nın babası olup olmadığına karar verilecek.

KİMDİR?
Şarık (Hamza) Tara, 25 Nisan 1930'da Fevzi ve Mahmure Tara çiftinin çocukları olarak Üsküp'te doğdu. Zengin bir aileye mensuptu, mürebbiyeler ve dadılarla büyüdü. Tara, pasaportuyla İstanbul'daki dayısının yanına geldiğinde yıl 1942'ydi. Ailesi ise 1944'te 'ye geldi. Tara, 1954'te de İTÜ İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. 1956'da Lale Ataman'la evlendi. Bu evlikten Sinan, Zeynep (Keyman) ve Lale Tara doğdu. Kız kardeşi Vildan Hanım'ın eşi, kendisi gibi Yük. İnş. Müh. olan sınıf arkadaşı Sadi Gülçelik'le birlikte İnşaat Şirketi'ni kurdu. ENKA'nın açılımı Enişte ve Kayınbirader'dir. Babası Fevzi Tara da ENKA'nın ortaklarındandır. ENKA zaman içinde inşaat sektöründen sanayiye atladı ve pek çok farklı alanlarda şirketler kurunca 1972'de ENKA Holding adını aldı.

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