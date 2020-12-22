Sokak hayvanlarını unutmadı! Burcu Kıratlı'dan alkışlanacak hareket!
Burcu Kıratlı, önceki gün Maslak'ta objektiflere takıldı. Aracından elinde kuru mamalarla inen güzel oyuncu, etrafını saran sokak köpeklerini elleriyle besledi. Burcu Kıratlı, "Sık sık buraya gelip onlara mama veriyorum" diyerek alkışları topladı.
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Burcu Kıratlı, önceki gün Maslak'ta objektiflere takıldı.
Aracından elinde kuru mamalarla inen güzel oyuncu, etrafını saran sokak köpeklerini elleriyle besledi.