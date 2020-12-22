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Sokak hayvanlarını unutmadı! Burcu Kıratlı'dan alkışlanacak hareket!

, önceki gün Maslak'ta objektiflere takıldı. Aracından elinde kuru mamalarla inen güzel oyuncu, etrafını saran sokak köpeklerini elleriyle besledi. Burcu Kıratlı, "Sık sık buraya gelip onlara mama veriyorum" diyerek alkışları topladı.

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Giriş Tarihi: 22.12.2020
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Sokak hayvanlarını unutmadı! Burcu Kıratlı'dan alkışlanacak hareket!

, önceki gün Maslak'ta objektiflere takıldı.

Aracından elinde kuru mamalarla inen güzel oyuncu, etrafını saran sokak köpeklerini elleriyle besledi.

Burcu Kıratlı, "Sık sık buraya gelip onlara mama veriyorum" diyerek alkışları topladı.

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