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Koronavirüs aşısına ünlülerden destek: Haydi aşıya

'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip ile mücadele devam ediyor. 'de ocak ayında başlaması beklenen aşılama süreciyle ilgili çalışmalar da aralıksız sürüyor. Aşıya yönelik endişeleri ve olumsuz algıyı kırmak için büyük bir kampanya başlatılacak. üyeleri toplu aşı yaptıracak. Ünlü sanatçı ve sporcular da halkı aşıya çağıracak...

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Giriş Tarihi: 22.12.2020 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020
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Koronavirüs aşısına ünlülerden destek: Haydi aşıya

Edinilen bilgiye göre, aşısının 'ye gelişinde bir süre gecikme yaşandı. Bu nedenle aşıların hazırlanması ve aşılama süreci ocak ayında başlayacak.

Toplumdaki aşıya karşı çekingenliği, endişeleri ve olumsuz yargıyı kırmak için de büyük bir kampanya hazırlığına başlandı. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı üyeleri toplu olarak aşı yaptıracak. Kampanyada sporcu ve sanatçılardan da yararlanılacak. Hürriyet'in haberine göre, ünlü isimler halkı aşı olmaya çağıracak. Öncelik listesinde sadece sağlık personeli değil, tıp fakültelerinin son sınıf öğrencileri de olacak.

YAYGIN AŞILAMA

Haziran ayına kadar 83 milyon nüfusun, 60 milyonunun aşılanması planlanıyor. Ancak toplumda aşıyı tercih etme oranlarının yüzde 50-60 civarında olduğu da biliniyor. Aşılama Türkiye genelinde aynı anda başlayacak. Sağlık kuruluşlarının yanı sıra, organize sanayi bölgelerinde ve büyük işletmelerde iş yeri hekimleri tarafından da yapılacak. Huzurevlerinde ve cezaevinde olanlara da buralara gidilerek aşı uygulanacak. Gerektiği takdirde, özel hastaneler de aşılama için devreye sokulacak.

BAĞIŞIKLIK İZLENECEK
Aşılama tamamlandıktan sonra toplumsal bağışıklık izlenecek. Koronavirüsün seyrine göre gerekirse yaz aylarının sonunda ikinci kez aşılama yapılabilecek. Virüs akraba virüsleri gibi yok mu olacak yoksa kış gripleri gibi seyretmeye devam mı edecek, bunlar izlenecek.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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