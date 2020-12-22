Toplumdaki aşıya karşı çekingenliği, endişeleri ve olumsuz yargıyı kırmak için de büyük bir kampanya hazırlığına başlandı. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri toplu olarak aşı yaptıracak. Kampanyada sporcu ve sanatçılardan da yararlanılacak. Hürriyet'in haberine göre, ünlü isimler halkı aşı olmaya çağıracak. Öncelik listesinde sadece sağlık personeli değil, tıp fakültelerinin son sınıf öğrencileri de olacak.