5 ay önce ayrılmışlardı! Murat Dalkılıç'tan şaşırtan Hande Erçel hamlesi...
Evlilik kararı aldıkları konuşulan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, ani bir kararla ayrılık kararı almış bu haber magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. 3 yıllık ilişkilerini beş ay önce bitiren çiftten flaş bir hamle geldi. İşte haberin detayları...
Evlilik kararı aldıkları konuşulan ve uzun süre aynı evde yaşayan oyuncu Hande Erçel ile şarkıcı Murat Dalkılıç, geçtiğimiz temmuz ayında ayrılık kararı aldı.
Dostça ayrıldıklarını söyleyen çiftten Murat Dalkılıç'ın son hamlesi kafaları karıştırdı.
Başarılı şarkıcı sessiz sedasız eski aşkı Erçel'i Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. Hande Erçel ise oyuncuyu takip etmeye devam ediyor.
AYRILIK SONRASI PİŞTİ OLMUŞLARDI
Eylül ayında davetli oldukları nikahta pişti olan ikili, hiç konuşmamıştı. Hatta Dalkılıç şarkı söylemek için sahneye çıktığında Erçel de telefonuyla ilgilenip sahneye bakmamıştı.
Bu olayın üzerine açıklama yapan güzel oyuncu, "Ayrılık sonrası küslüğümüz yok, bizi çok sık göreceksiniz" demişti.
Hande Erçel'in, sevgilisine, "Evlenelim ama birkaç yıl daha anne olmayı düşünmüyorum" dediği öne sürülmüştü. Bu sözler üzerine Murat Dalkılıç'ın hayal kırıklığı yaşadığı belirtildi.
Çocuk konusunda fikir ayrılığını aşamayan ünlü çiftin, beraberliklerine bu yüzden nokta koyduğu iddia edildi.
AYRILIK HABERİNİ HANDE DUYURMUŞTU
Magazin gündemine bomba gibi düşen ayrılık haberini, Hande Erçel sosyal medya hesabından duyurmuştu.
Erçel, "Bugün çıkan haberlerden sonra gündemi daha fazla meşgul etmemek adına konuya açıklık getirerek, Murat'la ilişkimizi dostça noktalandırdığımızı paylaşmak durumunda hissediyorum. Murat, hayatımın en zorlu günleri olarak hatırlayacağım zamanlarımda sadece sevgili değil, bana dost olmuş, yol arkadaşlığı yapmış kıymetli biridir. Bu yüzden de ayrılık iki insanın ilişkisinin bitirmiş olsa da yine belirtmek isterim ki dost kalmak tek istediğimizdir ve uzun yılların getirisi olarak yakın çevremiz hala aynıdır. Bu süreçte aldığımız karara saygı duymanızı ve haberlerinizi yaparken bu hassasiyeti ve anlayışı gözetmenizi rica ederim" demişti.