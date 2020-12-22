"ÇOK YAKINDA BÜYÜK SÜRPRİZ"

Kızı Sezin Erbil, sosyal medya hesabından babasının fotoğrafını paylaşıp, "Ve işte her şeyim. Çok soruyordunuz, sizin için biraz önce çekilmiş son hali. Ayrıca şimdi söylemiyorum çok yakında büyük sürpriz var" notunu düşmüştü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN