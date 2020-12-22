Sağlık sorunlarıyla uğraşan Mehmet Ali Erbil nasıl geçindiğini açıkladı
Geçtiğimiz yıl evinde düşüp kaburgasını kırdıktan sonra eski hastalığı kaçış sendromu nükseden Mehmet Ali Erbil, sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. 63 yaşındaki şovmen, çalışamadığı bu dönemde nasıl geçindiğini açıkladı.
Geçtiğimiz yıl evinde düşüp kaburgasını kırdıktan sonra eski hastalığı kaçış sendromu nükseden Mehmet Ali Erbil, 234 gün tedavi görmüştü.
Şimdilerde de sık sık kontrolleri yapılan ve günden güne iyileşen Erbil, 'Söylemezsem Olmaz' programına konuk oldu.
Sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren 63 yaşındaki şovmen, "Doktorum çok iyiydi, tedavim iyi geldi" dedi.
"KİRALARLA GEÇİNİYORUM"
Erbil çalışamadığı bu dönemde kiralarla geçindiği belirterek, "Allah'tan bugüne kadar savmamışım ev almışım, kiralarla geçiniyorum. Ancak pandemi döneminde kiralar da ödenmiyor. Allah sağlık versin ne yapayım. Allah dünyayı da şu beladan kurtarsa sonra kavuşsak birbirimize" dedi.
"YANLIŞ EŞ SEÇİMİM OLMADI"
Hayatında kimse olmadığını açıklayan ünlü sanatçı, "Hemşirem var yanımda, onun dışında kimse yok. Ama hiç yanlış eş seçimim olmadı. Hastalığımda, en kötü günümde hepsi yanımdaydı" şeklinde konuştu.
Mehmet Ali Erbil, "Bir daha evlenir misiniz" sorusuna "Evlenirim" yanıtını verdi.
SEVİNDİREN GÖRÜNTÜ
Ünlü şovmen, geçtiğimiz günlerde kızı Yasmin'i (25) doğum gününde yalnız bırakmamış, "Bugün benim prensesim doğmuş" mesajını paylaşmıştı. Yeniden ayağa kalkan Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin, eski eşi Nergis Kumbasar ve oğlu Ali ile mutluluk pozu vermişti.
"ÇOK YAKINDA BÜYÜK SÜRPRİZ"
Kızı Sezin Erbil, sosyal medya hesabından babasının fotoğrafını paylaşıp, "Ve işte her şeyim. Çok soruyordunuz, sizin için biraz önce çekilmiş son hali. Ayrıca şimdi söylemiyorum çok yakında büyük sürpriz var" notunu düşmüştü.