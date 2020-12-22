Şarkıcı Nez'e kanlı gelinlikle tehdit: 'Ya benim olacaksın ya öleceksin'

AYNI ÖLÜM HAREKETİ

Kendisine gelen bir videoda, üzeri kanlı bir gelinliğin bulunduğu bir odada, mekandaki şahsın yaptığı hareket yapılıyordu. Tedirginliğe kapılan şarkıcıya, 'Bu gelinlik senin. Ya benim olacaksın ya da öleceksin. Seçimi yap' şeklinde mesajlar gelmeye başladı.