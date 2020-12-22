Şarkıcı Nez'e kanlı gelinlikle tehdit: 'Ya benim olacaksın ya öleceksin'
Şarkıcı Nez, sahne aldığı mekanda her defasında aynı masada oturup kendisine boğaz kesme hareketi yapan takıntılı hayranı Oğuz B.'den şikayetçi oldu. Mekana girişi engellenen Oğuz B., bu kez Nez'i sosyal medya üzerinden taciz etmeye başladı. Şahsın attığı mesajlar bardağı taşıran son damla oldu.
Şarkıcı Nez, geçen yıl Beyoğlu'nda bir mekanda sahne alıyordu. Her gece mekana giderek aynı masada oturan bir şahıs, Nez'e bakarak elini boğazına götürdükten sonra kesme işareti yapıyordu.
Haftalarca süren bu durum sonrası Nez'in isteği üzerine şahsın mekana girişi engellendi.
Bunun üzerine iddiaya göre Nez'e sosyal medya üzerine ulaşan bazı kullanıcılar ünlü şarkıcıya mesaj göndermeye başladı.
Kendisine gelen ölüm videoları sonrası mesajı gönderen kullanıcıları engellese de izlendikten sonra silinen video görüntülü mesajlar her seferinde başka bir kullanıcıdan gelmeye devam ediyordu.
AYNI ÖLÜM HAREKETİ
Kendisine gelen bir videoda, üzeri kanlı bir gelinliğin bulunduğu bir odada, mekandaki şahsın yaptığı hareket yapılıyordu. Tedirginliğe kapılan şarkıcıya, 'Bu gelinlik senin. Ya benim olacaksın ya da öleceksin. Seçimi yap' şeklinde mesajlar gelmeye başladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Nez'in ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kimliği tespit edilen şahsın, 42 yaşındaki Oğuz B. olduğu tespit edildi.
'O MEKANA GİTMEDİM'
İfadesi alınan Oğuz B., video gönderilen kullanıcı hesabının kendisine ait olmadığını, Nez'in sahne aldığı mekana hiç gitmediğini ifade etti. Genç adamın ifadesi sonrası, Oğuz B.'nin çalışanlar tarafından çekilen video kayıt görüntüleri dosyaya delil olarak sunuldu.
TEHDİT VE CİNSEL TACİZ SUÇU
Savcılık, suçtan kurtulmaya yönelik ifade veren Oğuz B. hakkında iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianamede, Oğuz B.'nin hiç gitmediğini iddia ettiği mekanda görüntülerinin bulunması nedeniyle suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği ileri sürülerek, tehdit ve cinsel taciz suçlarından dava açıldı. 5 yıla kadar hapsi istenen Oğuz B., Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
SAÇLARINI KAZITTI
Bir döneme damgasını vuran ve sahne adı 'Nez' ile tanınan şarkıcı Nezihe Kalkan'ın yeni imajı takipçilerini şaşırtmıştı.
Saçlarını kazıtan 41 yaşındaki şarkıcı, son halini Instagram hesabından yayınlamıştı.
'DEPRESYONDA DEĞİLİM'
Şarkıcı, bir paylaşımda daha bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı; "Hayır sevgilimden ayrılmadım. Şükür bir sağlık problemim de yok. Evet çok mutluyum ve isteyerek yaptım. Hayır depresyona girmedim, tam tersi çok mutlu ve sağlıklıyım."
'NEDEN KESTİĞİMİ GÖRECEKSİNİZ'
Nez, muhabirlerden gelen sorular üzerine "Saçlarımı sağlık sorunları nedeniyle değil, bir proje için kestim. Yakında neden kestiğimi göreceksiniz. Gerekirse peruk takarım, saç bir aksesuardır" demişti.
EVLENME TEKLİFİ ALDI
Öte yandan şarkıcı Nez, geçtiğimiz aylarda uzun bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi tenis antrenörü olan Gökhan Köksal'dan evlenme teklifi almıştı.
Evlilik yüzüğü ile poz veren şarkıcı, "Ve ben evet dedim. Bir yıl sonra ilk tanıştığımız yerde..." ifadelerini kullanmıştı.
Beşinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan şarkıcının önceki gün sosyal medya hesabından tüm fotoğraflarını kaldırması da dikkatlerden kaçmadı.