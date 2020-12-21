BİR AYAĞI MALATYA DİĞERİ ERZURUM'DA!

Bunun üzerine yeniden bir açıklama yapma gereği duyan oyuncunun açıklaması;

"Bana en çok sorulan soruların başında memleketim var. Ben gururla baba memleketimin Malatya Hekiman Güzelyurt olduğunu açıkça söylerim. Bunu bilen de bilir. Fakat bu arada babamların oradan erken ayrılmasında dolayı Malatya ile çok ilgimiz olmadı. Elazığ'a taşındık ve orada uzun yıllar oturduk. Hatta bir yıl liseyi Elazığ da okudum. Orada da babaanne tarafından akrabalarımız eşimiz dostumuz var. Bu durumu da inkar etmemek adına bunu her seferinde açıklarım. Fakat fanatik arkadaşlar bu meseleyi başka bir yere çekmekle, meseleyi sulandırmakta. Yine bu yönde yapılan bir yoruma cevap vermek zorunda kaldım. Yani bunu da net bir şekilde ifade ettim" dedi. Malatya'ya her fırsatta gittiğini de ekleyen Kaynarca, "Çok sık gidip geliyorum. Orada eşimizle dostumuzla ilişki halindeyiz. Memleketimle ilgiliyim alakalıyım. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın ama dediğim gibi ben Türkiyeliyim bunu kimse unutmasın"