21 Aralık 2020, Pazartesi
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Hadise'nin keyfi yerinde! Barışma sonrası flaş paylaşım...

ve aşkları evliliğe doğru giderken çiftin ayrılık kararı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hadise ve Kaan Yıldırım cephesinden gelen haberler hayranlarını sevindirdi. Çiftin yakın çevresi, 'Aşkıyla barışan şarkıcı, iki gündür Yıldırım'ın evinde kalıyor' demişti. Kaan Yıldırım elinde çiçeklerle Hadise'nin kapısına dayandı ve ardından ikili barıştı. Hadise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta barıştıklarını ilan etti.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.12.2020
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Hadise'nin keyfi yerinde! Barışma sonrası flaş paylaşım...

Magazin gündeminden hiç düşmeyen Kaan Yıldırım ve Hadise çifti yine bomba gibi bir haberle hayranlarını heyecanlandırdı.

Hadise'nin keyfi yerinde! Barışma sonrası flaş paylaşım...

Geçtiğimiz gün ayrılık haberi ile sosyal medyayı sallayan çift iddiaya göre barıştı. Hadise Instagram hesabından "Huyu huyuma denk" sözlerinden oluşan şarkıyı paylaştı!

Hadise'nin keyfi yerinde! Barışma sonrası flaş paylaşım...

ŞOKE EDEN AYRILIK KARARI

Hadise ve Kaan Yıldırım çifti 10 aydır birlikteliğini sürdürüyordu.

Hadise'nin keyfi yerinde! Barışma sonrası flaş paylaşım...

Çiftin evlenecekleri konuşuluyordu ki sürpriz bir şekilde ayrılıklarını ilan ettiler. Bu ayrılık haberi magazin dünyasında bomba etkisi yarattı.

Hadise'nin keyfi yerinde! Barışma sonrası flaş paylaşım...

İLK ADIMI KAAN YILDIRIM ATTI

Ayrılık sonrası ilk adımı atan Kaan Yıldırım ellerinde çiçeklerle Hadise'nin kapısına dayandı.

Hadise'nin keyfi yerinde! Barışma sonrası flaş paylaşım...

Sabah saatlerinde Kaan Yıldırım muhabirlere yakalandı.

Hadise'nin keyfi yerinde! Barışma sonrası flaş paylaşım...

Muhabirleri görünce panikleyen oyuncu "Setten geliyorum." dedi. Muhabirler durmadı ve sormaya devam etti. Hadise ile ilgili sorulan tüm sorular yanıtsız kaldı.

Hadise'nin keyfi yerinde! Barışma sonrası flaş paylaşım...

"HUYU HUYUMA DENK"

Söylemek istediği şeyleri şarkılarla anlatan Hadise bu kez de yeni bir şarkıyla gönderme yaptı.

Hadise'nin keyfi yerinde! Barışma sonrası flaş paylaşım...

Aşkları küllerinden yeniden doğarken Hadise yeni bir story paylaştı. Story'de "Huyu huyuma denk, suyu suyuma denk…" şarkısının çaldığı dikkatlerden kaçmadı.

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