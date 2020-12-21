Doktor çıkışı görüntülendi! Jennifer Lopez kimliğini böyle gizledi
Jennifer Lopez, Beverly Hills'te dermatolog randevusu çıkışında görüntülendi. Fit vücudu ve yaşlanmaya direnen cildiyle beğeni toplayan 51 yaşındaki Lopez'in, yüzünde ve vücudunda hiçbir yeri açıkta bırakmayan kıyafetiyle kimliğini gizlemesi dikkat çekti. İşte Lopez'in o anları...
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51 yaşındaki ünlü şarkıcı, Beverly Hills'te dermatoloji kliniğinden çıkışta böyle görüntülendi.
Lopez, vücudunun tamamını kapatan elbisesi, şapkası ve maskesiyle kimliğini gizlemeye çalıştı.
Ünlü yıldızın 3 bin dolar değerindeki Dior çantası da dikkat çekti.
Lopez, şoförünün kullandığı aracıyla klinikten ayrıldı.
Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde yeni single'ı In The Morning'in kapak fotoğrafıyle gündeme gelmişti.
Lopez'in yaşına ve yıllara meydan okuduğunu söyleyen hayranları, ünlü şarkıcı için "Tüm zamanların ikonu" yorumunda bulunmuştu.