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Doktor çıkışı görüntülendi! Jennifer Lopez kimliğini böyle gizledi

, 'te dermatolog randevusu çıkışında görüntülendi. Fit vücudu ve yaşlanmaya direnen cildiyle beğeni toplayan 51 yaşındaki Lopez'in, yüzünde ve vücudunda hiçbir yeri açıkta bırakmayan kıyafetiyle kimliğini gizlemesi dikkat çekti. İşte Lopez'in o anları...

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Giriş Tarihi: 21.12.2020
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Doktor çıkışı görüntülendi! Jennifer Lopez kimliğini böyle gizledi

51 yaşındaki ünlü şarkıcı, Beverly Hills'te dermatoloji kliniğinden çıkışta böyle görüntülendi.

Doktor çıkışı görüntülendi! Jennifer Lopez kimliğini böyle gizledi

Lopez, vücudunun tamamını kapatan elbisesi, şapkası ve maskesiyle kimliğini gizlemeye çalıştı.

Doktor çıkışı görüntülendi! Jennifer Lopez kimliğini böyle gizledi

Ünlü yıldızın 3 bin dolar değerindeki Dior çantası da dikkat çekti.

Doktor çıkışı görüntülendi! Jennifer Lopez kimliğini böyle gizledi

Lopez, şoförünün kullandığı aracıyla klinikten ayrıldı.

Doktor çıkışı görüntülendi! Jennifer Lopez kimliğini böyle gizledi

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde yeni single'ı In The Morning'in kapak fotoğrafıyle gündeme gelmişti.

Doktor çıkışı görüntülendi! Jennifer Lopez kimliğini böyle gizledi

Lopez'in yaşına ve yıllara meydan okuduğunu söyleyen hayranları, ünlü şarkıcı için "Tüm zamanların ikonu" yorumunda bulunmuştu.

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