Geyhatu ölecek mi tarihte nasıl öldü? İşte Kuruluş Osman seyircilerinin merak ettiği sorunun cevabı

Geyhatu Han'ın nasıl öldüğü Kuruluş Osman seyircilerinin merak ettiği konuların başında geliyor. Bu hafta dizide yaşanan ilginç gelişmeler Geyhatu ile ilgili soruları artırdı. Peki, Kuruluş Osman Geyhatu ne zaman öldü? Dizide Geyhatu'yu oynayan Maruf Otajonov kimdir, kaç yaşında, nerelidir? İşte diziye dair detaylar...

GEYHATU HAN KİMDİR?

Geyhatu Han 24 Mart 1259'da dünyaya geldi. Abaka Han'ın oğludur. Abisi Argun Han tarafından 1285 yılında Anadolu'daki Moğol idaresinin başına getirildi. 1286 yılında Aksaray'a kadar gelip bölgedeki beylikleri ağır bir vergiye tabi tuttu. Konya'ya gelerek 2 Haziran 1286'da II. Gıyaseddin Mesud'u tahta oturttu.

İşte Geyhatu Han'la ilgili merak edilen bütün detaylar: