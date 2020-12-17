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Burak Özçivit Türk Kanser Derneği için bağış kampanyası düzenledi

’nin reyting zirvesinden düşmeyen dizisinde canlandırdığı karakteri ile ekrana damgasını vuran , ’taki vesilesiyle ile birlikte bir bağış kampanyası düzenlediğini açıkladı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 17.12.2020
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Burak Özçivit Türk Kanser Derneği için bağış kampanyası düzenledi

'nin reyting zirvesinden düşmeyen Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Osman Bey karakteri ile ekrana damgasını vuran Burak Özçivit, 'taki vesilesiyle ile birlikte bir bağış kampanyası düzenlediğini açıkladı.

"Sevgili ailem ve dostlarım, 24 Aralık benim doğum günüm sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum. Sizlerden iyilik istiyorum Türk Kanser Derneği @turkkanserdernegi için bir kampanya açtım....

...Büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek" mesajı ile kampanyayı duyuran , sosyal medyada büyük destek aldı.


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