Burak Özçivit Türk Kanser Derneği için bağış kampanyası düzenledi
atv’nin reyting zirvesinden düşmeyen Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Osman Bey karakteri ile ekrana damgasını vuran Burak Özçivit, 24 Aralık’taki doğum günü vesilesiyle Türk Kanser Derneği ile birlikte bir bağış kampanyası düzenlediğini açıkladı.
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atv'nin reyting zirvesinden düşmeyen Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Osman Bey karakteri ile ekrana damgasını vuran Burak Özçivit, 24 Aralık'taki doğum günü vesilesiyle Türk Kanser Derneği ile birlikte bir bağış kampanyası düzenlediğini açıkladı.
...Büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek" mesajı ile kampanyayı duyuran Burak Özçivit, sosyal medyada büyük destek aldı.
atv'nin reyting zirvesinden düşmeyen Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Osman Bey karakteri ile ekrana damgasını vuran Burak Özçivit, 24 Aralık'taki doğum günü vesilesiyle Türk Kanser Derneği ile birlikte bir bağış kampanyası düzenlediğini açıkladı.
"Sevgili ailem ve dostlarım, 24 Aralık benim doğum günüm sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum. Sizlerden iyilik istiyorum Türk Kanser Derneği @turkkanserdernegi için bir kampanya açtım....
...Büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek" mesajı ile kampanyayı duyuran Burak Özçivit, sosyal medyada büyük destek aldı.