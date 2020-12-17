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Kendisinden 41 yaş büyük 'Sözde Hoca' ile kaçmıştı: Esra Erol'da bulundu

ATV’de yayınlanan “’da” programına katılan 'in itirafları izleyenleri şaşkına çevirdi. "24 yaşındaki kızımı 65 yaşındaki Adnan Hoca denen şahıs kaçırdı" sözleri sonrası tüm onu konuştu. Çekem'in “Kızım kendisinden 41 yaş büyük ’a aşık oldu, onunla kaçtı. Aynı zamanda bende aynı adama aşık oldum.” diyerek herkesi şoke ettiği olayda önemli bir gelişme yaşandı.

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Giriş Tarihi: 17.12.2020 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020
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Kendisinden 41 yaş büyük 'Sözde Hoca' ile kaçmıştı: Esra Erol'da bulundu

Ayşe Çekem " Kızı Merve Nur'un, 5 yıl önce tanıştıkları sözde hoca Ahmet Yıldırım'ın yanına 26 Kasım tarihinde "İş görüşmesine gidiyorum" diyerek kaçtığını ifade etti.

65 YAŞINDAKİ SÖZDE HOCAYA AŞIK OLDUK

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ayşe Çekem "Ahmet Yıldırım hem bana hem kızıma aşk mesajları attı. Ben de kızım da 65 yaşındaki sözde hocaya aşık olduk" dedi. Çekem'in bu sözleri stüdyodaki herkesi şaşkına çevirdi.

MERVE NUR ÇEKEM CANLI YAYINDA

Sözde hoca Adnan Yıldırım ile beraber kaçan 24 yaşındaki Merve Nur Çekem canlı yayına bağlanarak "Adnan Yıldırım ile beraber kaçtım, şuan onun yanındayım. 5 yıldır aramızda duygusal bir bağ var. Birbirimizi seviyoruz. Adnan bana da ona da düzgün mesajlar atıyordu. Annem kendi kendine gelin güvey oldu. Annemin anlattıkları yalan" dedi.

ESRA EROL'DAN TEPKİ

Esra Erol, Merve Nur'a " Yanındaki adam başkalarını da mağdur etti. Sen de Adnan Yıldırım'ın eşini mağdur ediyorsun" diyerek tepki gösterdi.

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