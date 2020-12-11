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11 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit ve baldızının pozları olay oldu Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit ve baldızının pozları olay oldu Kuruluş Osman dizisinin ünlü ismi Burak Özçivit, baldızı Ayşen Evcen ile olan fotoğrafları olay oldu. Burak Özçivit, baldızı Ayşen Evcen ile gündeme oturdu. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in özel hayatı mercek altına alındı. İşte ünlü oyuncu Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'in kız kardeşi Ayşen Evcen'in olay olan fotoğrafı... Giriş Tarihi: 11.12.2020 21:42 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 21:43 Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit ve baldızı Ayşen Evcen'in fotoğrafları sosyal medyayı salladı. ATV'deki dizisinde performansıyla dikkatleri üzerine çeken Burak Özçivit, baldızı Ayşen Evcen ile gündeme oturdu. Magazin dünyasının yakından takip ettiği Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in özel hayatı mercek altına alındı. GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Burak Özçivit ve ünlülerin akrabaları ile olan pozları...
İşte Özçivit'in baldızı...
Engin Altan Düzyatan ve baldızı Aslışah Alkoçlar
Aslışah Alkoçlar'ın fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından sanat dünyasındaki ünlülerin akrabaları merak konusu oldu.