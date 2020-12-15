Ünlü sunucu Aslı Turanlı'nın kavgası karakolda bitti!

İŞLETMECİYE ŞİKAYET ETTİ

Olay, pandemi kısıtlamaları öncesi Etiler'de bulunan lüks bir mekanda yaşandı. Aslı Turanlı arkadaşlarıyla birlikte eğlenirken masaya Ayda B. geldi. İddiaya göre ikili arasında sözlü atışma başladı.

Ayda B., Turanlı'ya 'O.....' diyerek hakaret etti. Duruma sinirlenen Turanlı, işletmeciye gidip durumu aktardı.

HESABINI VERECEKSİN'

Turanlı'nın isteği sonrası mekandan çıkarılan Ayda B. "Bunun hesabını vereceksin, yanına kalmayacak" diyerek tehditler savurdu. Polis merkezine başvuran oyuncu, şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturmada ifadesi alınan Ayda B., Turanlı ile aynı ortamda dahi bulunmadıklarını söyleyerek suçlamayı reddetti.