Ünlü sunucu Aslı Turanlı'nın kavgası karakolda bitti!
Aslı Turanlı'nın barda yaşadığı kavga karakolda bitti. Pandemi kısıtlamaları öncesi Etiler'de bulunan lüks bir mekanda yaşanan olayda, ünlü sunucu ve oyuncu Aslı Turanlı arkadaşlarıyla barda eğlenirken masalarına gelen Ayda B. isimli bayanla tartışmaya başladı. Aslı Turanlı ile Ayda B. arasındaki sözlü tartışma karakolda bitti.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İŞLETMECİYE ŞİKAYET ETTİ
Olay, pandemi kısıtlamaları öncesi Etiler'de bulunan lüks bir mekanda yaşandı. Aslı Turanlı arkadaşlarıyla birlikte eğlenirken masaya Ayda B. geldi. İddiaya göre ikili arasında sözlü atışma başladı.
Ayda B., Turanlı'ya 'O.....' diyerek hakaret etti. Duruma sinirlenen Turanlı, işletmeciye gidip durumu aktardı.
HESABINI VERECEKSİN'
Turanlı'nın isteği sonrası mekandan çıkarılan Ayda B. "Bunun hesabını vereceksin, yanına kalmayacak" diyerek tehditler savurdu. Polis merkezine başvuran oyuncu, şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturmada ifadesi alınan Ayda B., Turanlı ile aynı ortamda dahi bulunmadıklarını söyleyerek suçlamayı reddetti.