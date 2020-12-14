14 Aralık 2020, Pazartesi
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Metin Şentürk koronavirüse yakalandı

Ünlü Şarkıcı , koronavirüse yakalandı. Metin Şentürk, "Tedavi sürecim başladı. Sağlık durumun şu an iyi ve endişe edilecek bir durum yok" dedi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.12.2020 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020
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Ünlü Şarkıcı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Şentürk, "Sevgili dostlar Covid-19 testim pozitif çıktı, tedavi sürecim başladı. Sağlık durumun şu an iyi ve endişe edilecek bir durum yok.

Ünlü şarkıcı Metin Şentürk koronavirüse yakalandı ÜNLÜ ŞARKICI METİN ŞENTÜRK KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Bu haberi benden duyun istedim. Önlemlere dikkat edin, hepinizi seviyorum.

Zaten pozitif adamdım testimin negatif çıkmasını bekleyemezdik. Zaman zaman bilgilendireceğim" ifadelerine yer verdi.

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