Efsane müzisyen Erkut Taçkın hayatını kaybetti
Türk rock müziğinin efsane isimlerinden biri olan Erkut Taçkın, hayatını kaybetti. 78 yaşında hayata veda eden Taçkın’ın, uzun süredir tedavi gördüğü kanser nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Türk Rock müziğinin efsane isimlerinden Erkut Taçkın'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.
UZUN ZAMANDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU
Uzun zamandır kanser tedavisi gören Taçkın, bugün evinde hayatını kaybetti. 78 yaşındaki müzisyen Türk rock müziğinin ilk temsilcilerindendi.