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Efsane müzisyen Erkut Taçkın hayatını kaybetti

Türk rock müziğinin efsane isimlerinden biri olan , hayatını kaybetti. 78 yaşında hayata veda eden Taçkın’ın, uzun süredir tedavi gördüğü kanser nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.12.2020 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020
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Efsane müzisyen Erkut Taçkın hayatını kaybetti

Türk Rock müziğinin efsane isimlerinden Erkut Taçkın'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.

UZUN ZAMANDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Uzun zamandır kanser tedavisi gören Taçkın, bugün evinde hayatını kaybetti. 78 yaşındaki müzisyen Türk rock müziğinin ilk temsilcilerindendi.

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