Ünlü fenomen MarulKafa: Ben YouTube’a döneceğim, onlar deliye dönecek!

Neden iki buçuk aydır YouTube'da yoksun?

Beni buraya kızmak için mi çağırdınız? :) Bu soruya tam anlamıyla şu sebepten ötürü diye bir cevap veremem. Sosyal bir adamdım. Pandemi süreci beni asosyalliğe itti. Yaklaşık 2-3 ay evde kaldım. Yaşam standartlarım değiştiği için afalladım. 1 ay falan hasta kaldım. Korona olduğumu sandım, korktum. YouTube'a da video çekmedim. Ama döneceğim. Hem konseptimi değiştirmeye çalışıyorum hem de bambaşka şeyler denemeye çalışıyorum. Ben eskiye onlar da deliye dönecek yakında.

Bir filmde rol aldın son dönemde. Nasıl bir deneyimdi?

Yaklaşık 20-25 gündür Düzce'de bir sinema filmi çekimindeydim. Ocak gibi vizyona girer diye konuşuluyor ama pandemiden dolayı belirsizlik var tabii. Sinan Çalışkanoğlu ile çalıştım. Çok eğlendim onunla. Yakında kendisiyle de bir YouTube videosu gelebilir. Sinan Bengier de diğer rol arkadaşımdı. Güzel bir serüvendi benim için. Oyunculuktan da keyif aldım. YouTube daha özgür daha rahat, sinema daha heyecanlı.

Devamı gelecek mi oyunculuğun?

Oyunculuk eğitimi için birkaç kişiyle görüşme yaptım. Daha önce de biraz tiyatro geçmişim var. Bana keyifli ve eğlenceli geldiği için, kamera karşısında futboldan aldığım heyecanı aldığım için oyunculuk eğitimi almayı düşünüyorum.