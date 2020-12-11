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Tolgahan Sayışman'dan alkışlık hareket! Uzaktan eğitime destek için kolları sıvadı

, pandemi nedeniyle alan çocuklara destek için kolları sıvadı. Ortağı ile birlikte valiliklerle iletişime geçen Sayışman, Hakkari ve Tunceli’ye 400 adet tablet yollayan oyuncu, Van için de 100 tane gönderecek.

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Giriş Tarihi: 11.12.2020
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Tolgahan Sayışman'dan alkışlık hareket! Uzaktan eğitime destek için kolları sıvadı

Tolgahan Sayışman'ın, iş insanı ortağıyla Hakkari ve Tunceli'deki öğrenciler için 400 adet tablet gönderdiği ortaya çıktı. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitimin olduğu bu dönemde valiliklerle iletişime geçen oyuncu, çocukları sevindirmiş oldu.

500 ADET TABLET BAĞIŞLADI

Tablet göndermeye devam edecek olan Sayışman, Van için de kolları sıvadı. Valilikle iletişimde olan oyuncunun, şehre 100 adet tablet göndereceği öğrenildi.

ÇOCUKLARDAN MESAJ YAĞDI

İmkanı olduğu kadar yardıma devam edecek Sayışman'a, çocuklardan teşekkür mesajı yağdı.

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