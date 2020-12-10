Simge Sağın apar topar hastaneye kaldırıldı

Şarkıcı Simge Sağın, dün akşam şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastanelik oldu. Apandisit teşhisi konan, Sağın apar topar ameliyata alındı. Ünlü şarkıcının sağlık durumunun iyi ve evine gönderildiği öğrenildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağın, sağık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Sağın'dan yaptığı açıklamada, "Herkese merhabalar! Ben taburcu oldum ve sağlık durumum gayet iyi! Arayan soran herkese, beni tanımadan bile olsa dualarını eksik etmeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Sizi seviyorum." dedi.

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