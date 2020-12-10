10 Aralık 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Simge Sağın apar topar hastaneye kaldırıldı

Simge Sağın apar topar hastaneye kaldırıldı

Şarkıcı , dün akşam yaşadığı karın ağrısı nedeniyle hastanelik kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından apandisit teşhisi konulan Sağın, apar topar ameliyata alındı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağın, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.12.2020
ABONE OL
Simge Sağın apar topar hastaneye kaldırıldı

Şarkıcı Simge Sağın, dün akşam şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastanelik oldu. Apandisit teşhisi konan, Sağın apar topar ameliyata alındı. Ünlü şarkıcının sağlık durumunun iyi ve evine gönderildiği öğrenildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağın, sağık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Sağın'dan yaptığı açıklamada, "Herkese merhabalar! Ben taburcu oldum ve sağlık durumum gayet iyi! Arayan soran herkese, beni tanımadan bile olsa dualarını eksik etmeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Sizi seviyorum." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum


GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA