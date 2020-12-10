Simge Sağın apar topar hastaneye kaldırıldı
Şarkıcı Simge Sağın, dün akşam yaşadığı karın ağrısı nedeniyle hastanelik kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından apandisit teşhisi konulan Sağın, apar topar ameliyata alındı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağın, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şarkıcı Simge Sağın, dün akşam şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastanelik oldu. Apandisit teşhisi konan, Sağın apar topar ameliyata alındı. Ünlü şarkıcının sağlık durumunun iyi ve evine gönderildiği öğrenildi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağın, sağık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Sağın'dan yaptığı açıklamada, "Herkese merhabalar! Ben taburcu oldum ve sağlık durumum gayet iyi! Arayan soran herkese, beni tanımadan bile olsa dualarını eksik etmeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Sizi seviyorum." dedi.