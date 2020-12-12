Survivor kadrosu belli oluyor... Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları kimler?
Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasının yeni sezonu için hazırlıklar devam ediyor. Yeni sezonda yarışacak isimler şimdiden merak ediliyor. Yeni yıla girmemize kısa süre kala, yarışmanın başlayacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları kimler? İşte açıklanan isimler...
Survivor 2021 yarışmacıları kimler? Tv8'de yayınlanan Survivor yarışmasının yeni sezon yarışmacıları merak ediliyor. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde ilk yarışmacının Cemal Hünal olduğunu açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından 2021 kadrosunda hangi isimlerin olacağı araştırılmaya başlandı. Survivor yarışması için o isimler dikkat çekiyor. Peki, Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları kimler? İşte merak edilenler...
SURVIVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor 2021'nin hangi tarihte başlayacağı henüz belli olmadı. Ancak diğer sezonlarda olduğu gibi yeni sezonun şubat ayında başlaması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
SURVIVOR İÇİN İDDİA EDİLEN İSİMLER
Bir dönemin popüler dizisi 'Aşk-ı Memnu'da Bülent karakterine hayat veren Batuhan Karacakaya'nın 'Survivor 2021 kadrosuna katıldığı iddia edildi. Ancak bu iddialara henüz yanıt gelmedi.
Batuhan Karacakaya'nın resmi Instagram hesabından, "Hissediyorum... Güzel şeyler olacak" notuyla yaptığı paylaşım bu iddiaları kuvvetlendirdi.
Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, Meryem Kasap, Hikmet Tuğsuz, MasterChef yarışmacısı Uğur Kardaş ve Celal Sarıgül, 2019 yılında katıldığı Dünya Jimnastik Şampiyonasında altın madalya alarak ülkemize birincilik kazandıran İbrahim Çolak ve Uğur Pektaş'ın Survivor 2021 kadrosunda olacağı konuşuldu. Ancak bu iddialar da henüz doğrulanmadı.
SURVIVOR 2021 YARIŞMACILARI KİMLER?
Acun Ilıcalı, Survivor 2021'e gidecek ilk yarışmacının Cemal Hünal olduğunu duyurdu. Ilıcalı, ilk yarışmacıyı Instagram hesabından 'Issız adam, ıssız ada' notuyla açıkladı.
Son olarak Show TV'de yayınlanan ancak yayın hayatı kısa süren 'Şeref Sözü' adlı dizide rol alan Öykü Çelik'in de Survivor 2021 kadrosuna katıldığı öğrenildi.
SURVİVOR 2020 ŞAMPİYONU CEMAL CAN
13 Temmuz'da yayınlanan bölümde Cemal Can, Barış ve Yasin arasında bir eleme daha yapıldı. SMS oylaması sonucuna göre, elenen isim Yasin olmuştu. Finale ise Cemal Can ve Barış kaldı. Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamada, Survivor 2020 şampiyonunun Cemal Can olduğu duyuruldu.