Survivor kadrosu belli oluyor... Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları kimler?

Survivor 2021 yarışmacıları kimler? Tv8'de yayınlanan Survivor yarışmasının yeni sezon yarışmacıları merak ediliyor. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde ilk yarışmacının Cemal Hünal olduğunu açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından 2021 kadrosunda hangi isimlerin olacağı araştırılmaya başlandı. Survivor yarışması için o isimler dikkat çekiyor. Peki, Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacıları kimler? İşte merak edilenler...

SURVIVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2021'nin hangi tarihte başlayacağı henüz belli olmadı. Ancak diğer sezonlarda olduğu gibi yeni sezonun şubat ayında başlaması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.