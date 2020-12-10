Koronavirüsü yenen Bekir Aksoy'dan mutlu aile pozu
Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan Bekir Aksoy ve eşi Nazife Orakçıoğlu, iyileşmelerinin ardından soluğu deniz kenarında aldı. Oğulları ile birlikte gezintiye çıkan çift, sosyal medyadan mutlua aile pozlarını paylaştı.
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Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan ve atlatan Bekir Aksoy ile eşi Nazife Orakçıoğlu, sağlıklarına yeniden kavuşmalarının ardından 8 aylık oğulları Asil'le deniz havası aldı.
Bu esnada çekilen fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Aksoy ise mutlu aile tablosuna; "Kucakta bir masumiyet var" notunu düştü.