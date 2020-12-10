10 Aralık 2020, Perşembe
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Koronavirüsü yenen Bekir Aksoy'dan mutlu aile pozu

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan ve eşi , iyileşmelerinin ardından soluğu deniz kenarında aldı. Oğulları ile birlikte gezintiye çıkan çift, sosyal medyadan mutlua aile pozlarını paylaştı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.12.2020
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Koronavirüsü yenen Bekir Aksoy'dan mutlu aile pozu

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan ve atlatan Bekir Aksoy ile eşi Nazife Orakçıoğlu, sağlıklarına yeniden kavuşmalarının ardından 8 aylık oğulları Asil'le deniz havası aldı.

Bu esnada çekilen fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Aksoy ise mutlu aile tablosuna; "Kucakta bir masumiyet var" notunu düştü.

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