Koronavirüsü yenen Bekir Aksoy'dan mutlu aile pozu

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan ve atlatan Bekir Aksoy ile eşi Nazife Orakçıoğlu, sağlıklarına yeniden kavuşmalarının ardından 8 aylık oğulları Asil'le deniz havası aldı.

Bu esnada çekilen fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Aksoy ise mutlu aile tablosuna; "Kucakta bir masumiyet var" notunu düştü.