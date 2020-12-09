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Sermiyan Midyat’tan Sevcan Yaşar’a uzaklaştırma kararı

Eski sevgilisi ’ı darbettiği iddiasıyla hakkında hapis istemiyle dava açılan , geçtiğimiz günlerde avukatı aracılığıyla Yaşar’dan şikayetçi olmuştu. Taraflar birbirlerine karşılıklı şiddet uyguladıkları iddiasıyla suçlarken Midyat Sevcan Yaşar hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.12.2020
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Sermiyan Midyat’tan Sevcan Yaşar’a uzaklaştırma kararı

Ünlü oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat'ın geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilmişti. Taraflar birbirlerine karşılıklı şiddet uyguladıkları iddiasıyla mahkemede şikayetçi olmuştu.

Midyat geçtiğimiz günlerde avukatı aracılığıyla eski sevgilisi oyuncu Sevcan Yaşar hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Sevcan Yaşar'ın kendisine hakaret ve tehdit içerikli söylemlerde bulunduğunu iddia eden Midyat, gazete, televizyon ve radyo gibi yayın organlarında konuşmaması için tedbir istedi.

Talebi haklı bulan mahkeme, Yaşar'ın 1 ay süreyle Sermiyan Midyat'a yaklaşmamasına, hakaret ve tehdit içerikli söylemlerde bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

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