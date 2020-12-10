10 Aralık 2020, Perşembe
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Tolga Karel’den Sermiyan Midyat’a sert çıkış: Omurgasız, riyakar…

Geçtiğimiz günlerde Amerika’ya giden sosyal medya hesabından bir video paylaşmış ve “Amerika’da gördüklerimden sonra memleketimin kıymetini anladım” demişti. Yıllardır Türkiye’yi eleştiren Sermiyan Midyat’ın sözlerini samimi bulmadığını belirten , tepki gösterdi ve “Tribünlere oynuyor, omurgasız, ikiyüzlü adam!” dedi.

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Giriş Tarihi: 10.12.2020
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Tolga Karel’den Sermiyan Midyat’a sert çıkış: Omurgasız, riyakar…

Amerika'da yaşayan oyuncu Tolga Karel, Sermiyan Midyat'ı samimiyetsizlikle suçladı.

Karel, "Sermiyan, 'Amerika'da gördüklerimden sonra memleketimin kıymetini anladım' diyerek riyakarlık yapıyor. Amerika'ya gelip burayı, Türkiye'deyken ülkesini kötülüyor. Kadına şiddetten 8 yılla yargılanıyor. Davadan kaçmak için buraya geldi. Yıllarca haksız şekilde eleştirdiği iktidarı bir anda övmeye başladı" diye konuştu.

"KADINA ŞİDDET UYGULAYAN ADAM DEĞİLDİR!"

Karel, sözlerine şöyle devam etti: "Amerika'nın tabii ki çok eksiği var ancak Sermiyan burayı eleştirmek için çekmedi o videoyu. Tribünlere oynamak için yaptı. Görüyoruz işte 'muhalif' diye geçinen Sermiyan Midyat'ın omurgasızlığını, riyakarlığını."

"Durumu, bir muhalifin hazin sonu olarak görüyorum. Önce Sevcan Yaşar'a gösterdiği şiddetin hesabını versin. Kadına şiddet uygulayan adam değildir!"

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