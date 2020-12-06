06 Aralık 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Koronavirüse yakalanmıştı! Usta tiyatrocu Haldun Dormen'in sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Koronavirüse yakalanmıştı! Usta tiyatrocu Haldun Dormen'in sağlık durumu hakkında flaş gelişme

İki hafta önce koronavirüse yakalanan 92 yaşındaki duayen tiyatrocu , virüsü yenerek tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan usta oyuncu, kendisini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür etti.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 06.12.2020
ABONE OL
Koronavirüse yakalanmıştı! Usta tiyatrocu Haldun Dormen'in sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Instagram hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yapan Dormen "Sağlığıma tekrar kavuşuyorum. Bu süreçte bana destek olan doktorlarıma, hastane çalışanlarına, asistanlarıma, arayan soran tüm dostlarıma, sevgili gelinim Ayşe Arman'a ve oğlum Ömer Dormen'e sonsuz teşekkürler" dedi.

"ALLAH BİZİ HASTANEYE DÜŞÜRECEKSE ÜLKEMİZDE DÜŞÜRSÜN"
'in gazeteci gelini ise "Hocaların hocası, büyük usta Haldun Dormen nihayet dün hastaneden çıktı. Doktor ve sağlık personelinin olağanüstü özverili corona tedavisi sonucu iyileşti. Şimdi evinde istirahat ediyor. Allah bizi hastaneye düşürecekse, ülkemizde düşürsün" dedi.

Usta oyuncu Haldun Dormen, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Dormen şunları söylemişti: Dün yapılan test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim fakat durumum gayet iyi. Doktorlarım yaptıkları kontrollerin sonucunda her şeyin olumlu yönde seyrettiğini bildirdiler.

Lütfen nerede olursak olalım kendimizi ve çevremizdekileri en güvenli şekilde korumaya, maskemizi takmaya ve sosyal mesafeli kalmaya dikkat edelim. Hep birlikte bu virüsün üstesinden geleceğimize inanıyorum.

Usta oyuncu Haldun Dormen koronavirüse yakalandı USTA OYUNCU HALDUN DORMEN KORONAVİRÜSE YAKALANDI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA