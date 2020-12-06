Koronavirüse yakalanmıştı! Usta tiyatrocu Haldun Dormen'in sağlık durumu hakkında flaş gelişme
İki hafta önce koronavirüse yakalanan 92 yaşındaki duayen tiyatrocu Haldun Dormen, virüsü yenerek tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan usta oyuncu, kendisini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür etti.
Instagram hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yapan Dormen "Sağlığıma tekrar kavuşuyorum. Bu süreçte bana destek olan doktorlarıma, hastane çalışanlarına, asistanlarıma, arayan soran tüm dostlarıma, sevgili gelinim Ayşe Arman'a ve oğlum Ömer Dormen'e sonsuz teşekkürler" dedi.
"ALLAH BİZİ HASTANEYE DÜŞÜRECEKSE ÜLKEMİZDE DÜŞÜRSÜN"
Haldun Dormen'in gazeteci gelini Ayşe Arman ise "Hocaların hocası, büyük usta Haldun Dormen nihayet dün hastaneden çıktı. Doktor ve sağlık personelinin olağanüstü özverili corona tedavisi sonucu iyileşti. Şimdi evinde istirahat ediyor. Allah bizi hastaneye düşürecekse, ülkemizde düşürsün" dedi.
Usta oyuncu Haldun Dormen, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.
Dormen şunları söylemişti: Dün yapılan test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim fakat durumum gayet iyi. Doktorlarım yaptıkları kontrollerin sonucunda her şeyin olumlu yönde seyrettiğini bildirdiler.
Lütfen nerede olursak olalım kendimizi ve çevremizdekileri en güvenli şekilde korumaya, maskemizi takmaya ve sosyal mesafeli kalmaya dikkat edelim. Hep birlikte bu virüsün üstesinden geleceğimize inanıyorum.