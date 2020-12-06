"SEVDİKLERİMİZ YANIMIZDA OLSUN İSTİYORUZ"

Yasemin Şefkatli, düğünü ne zaman yapacakları sorusuna şöyle yanıt verdi: "Biliyorsunuz pandemi nedeniyle düğünlere en fazla 30 kişi katılabiliyor. Biz bütün sevdiklerimiz yanımızda olsun istiyoruz. Her şey yoluna girerse yazın düğün yapabiliriz."