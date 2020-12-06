Derya Tuna geliniyle alışverişte! Yasemin Şefkatli'den flaş düğün tarihi açıklaması
Derya Tuna, geçtiğimiz gün müstakbel gelini Yasemin Şefkatli'yle Zekeriyaköy'de objektiflere takıldı. İdo Tatlıses ile geçtiğimiz aylarda nişanlanan Şefkatli, düğün tarihi hakkında konuştu.
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo, üç yıldır aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile geçtiğimiz haftalarda sade bir törenle nişanlanmıştı.
Hürriyet'in haberine göre; Yasemin Şefkatli ile alışverişe çıktıklarını söyleyen Tuna, "Biz anne-kız birlikteyiz. İdo evde çalışıyor" dedi.
"SEVDİKLERİMİZ YANIMIZDA OLSUN İSTİYORUZ"
Yasemin Şefkatli, düğünü ne zaman yapacakları sorusuna şöyle yanıt verdi: "Biliyorsunuz pandemi nedeniyle düğünlere en fazla 30 kişi katılabiliyor. Biz bütün sevdiklerimiz yanımızda olsun istiyoruz. Her şey yoluna girerse yazın düğün yapabiliriz."
Ayakkabılarını saklamak isteyen Derya Tuna, aracının arkasında poz verirken hem güldü hem de gelini Yasemin Şefkatli'yi güldürdü
İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli geçtiğimiz ekim ayında nişanlanmışlardı.
Öte yandan İbrahim Tatlıses, nişan sonrasında, "Eğer ki kızı vermeselerdi zaten canlı bomba olarak gelmiştim pimi çeki verecektim. Allah'tan sessiz sedasız kızı alıp gittik. Allah her iki tarafa da hayırlı torunlar nasip etsin inşallah" sözleriyle esprili bir paylaşımda bulunmuştu.
Derya Tuna da nişandan bir kareyi, "Artık bir oğlum ve bir kızım var. Ailemize hoş geldin güzel kızım" notuyla paylaşmıştı.
İdo Tatlıses güzel haberi sosyal medya hesabından, "Aldık gitti" paylaşımı ile duyurmuştu.