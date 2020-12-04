Ünlü isim Simge Sütşurup'a şok! Yemek sipariş etti koronavirüs geldi!

SABAH DUYURMUŞTU: SÜTŞURUP OLAYI ADIM ADIM BÖYLE GERÇEKLEŞTİ

Geçtiğimiz hafta Sütşurup'un yaşadığı skandalı ilk kez Ömer karahan SABAH'ta yazmıştı. İşte Karahan'ın yazısından adım adım yaşananlar;

HİÇ TANIMADIĞI İNSANLARA BİLE DÜŞMANLIK

"Bütün dünyanın ölümcül bir salgınla aylardır uğraşıyor olmasına rağmen hala bireysel sorumsuzluklarımızla başka hayatları tehlikeye sokuyoruz. Ne gizli ev eğlencelerimiz bitiyor, ne de sokağı çıkma yasaklarında otellerde partilememiz... Peki bu çaba neden? Niye bu kadar vurdumduymazız? Kendi hayatımızı düşünmediğimiz zaten aşikar da; eşimiz, komşumuz, dostlarımız yahut hiç tanımadıklarımız için niçin böyle bir düşmanlık yapıyoruz? Aylardır yapılan onca tedbir, kısıtlama, onca uyarı, onca vaka ve ölüm varken nedir bu!