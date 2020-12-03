Sosyetenin 200 TL'lik pizza kuyruğu!

Covid-19 nedeniyle alınan sıkı tedbirler kapsamında İstanbul'un en lüks mekanı da 'gel-al' hizmete geçti.

İş, sosyete ve magazin dünyasının ünlü isimleri de müdavimi oldukları mekanın bu uygulamasına hemen rağbet gösterdi. Mekanın özellikle pizzaları yeni sistemde de kapışılır oldu.

Aslıhan Doğan Turan'dan Selma Çilek'e, Berkay'dan Serdar Bilgili'ye kadar birçok isim, fiyatları 75 ile 195 TL arasında değişen pizzaları teslim alıp evlerine götürmek için kuyrukta bekliyor.

Aslıhan Doğan Turan, pizza tutkunu oğlu Hamza Arda için sık sık sipariş veriyor.

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