04 Aralık 2020, Cuma
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Harun Tan'ın yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı

'nın eski eşi , önceki gün Arnavutköy'de yeni aldığı aracıyla görüntülendi. Porsche marka elektrikli otomobil alan Tan'ın araç için ödediği ücret dudak uçuklattı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.12.2020
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Harun Tan'ın yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan, Arnavutköy'de yeni aldığı Porsche marka elektrikli aracının içerisinde görüntülendi.

YENİ ARACIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Doğa dostu olduğu bilinen iş insanının araç içinde kahve içip, telefon görüşmelerini yaptığı görüldü. Tan'ın yeni aracının fiyatı ise dudak uçuklattı.

2.5 MİLYON TL...

Harun Tan'ın, Porsche marka yeni aracı için 2,5 milyon TL ödediği öğrenildi.

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