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Esra Erol’dan 7050 kişiye tekerlekli sandalye bağışı

Atv’de yayınlanan ’da programıyla aileleri kavuşturan ve umut kaynağı olmaya devam eden Esra Erol, dünkü programda “”nü unutmadı. Programda “Akülü aküsüz gönlünüzden kopan bağışlarının ihtiyacı olanlarla buluşması için aracılık ediyorum” diyerek ihtiyaç sahiplerine toplam ‘7050 tekerlekli sandalye’ gönderildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 04.12.2020 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020
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Esra Erol’dan 7050 kişiye tekerlekli sandalye bağışı

Esra Erol dünkü programında "Dünya Engelliler Günü"nü unutmadı.

Programda "akülü aküsüz gönlünüzden kopan tekerlekli sandalye bağışlarının ihtiyacı olanlarla buluşması için aracılık ediyorum" diyerek ihtiyaç sahiplerine toplam '7050 tekerlekli sandalye' gönderildiğini açıkladı.

Erol, "Değerini fark etmediğimiz ama kullandığımız kollarımız, bacaklarımız bazılarımızda yok ve onlar o yoklukla bizimle aynı hayatı yaşıyorlar. Onlar o kadar büyük kahramanlar ki kolları olmadan sarılmayı, bacakları olmadan koşmayı, gözleri olmadan görmeyi biliyorlar. Ben "engel" sözcüğünü kullanmayı sevmiyorum. Bunun bir ayrımcılık olduğunu düşünüyorum. Çünkü hepimiz engellerle aynı mesafedeyiz. Bu gerçeği hiç unutmamamız gerektiğinin altını çizdi ve hükümetin, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının talep ettiği her tür desteği sonuna kadar vermek insanlık görevim" dedi.

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