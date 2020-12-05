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Zeynep Bastık ve Tolga Akış hakkında şok iddia! Aldatıldı mı?

Son dönemin en sevilen pop sanatçılarından olan ve nişanlısı hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Tolga Akış’ın aynı zamanda menajerliğini yaptığı aşkı Zeynep Bastık’ı birçok arkadaşlık sitesinden aldattığı iddia edildi. Akış, Tinder’da kadınlarla konuşan kişinin kendisi olmadığını açıkladı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 05.12.2020
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Zeynep Bastık ve Tolga Akış hakkında şok iddia! Aldatıldı mı?

Başarılı popçu Zeynep Bastık'ın menajerliğini yapan sevgilisi Tolga Akış'la ilgili ortaya şok bir iddia atıldı. Akış'ın Tinder gibi arkadaşlık sitelerinden başka kadınlarla flörtleştiği iddia edildi.

Bu kişinin kendisi olmadığının altını çizen Tolga Akış, şöyle dedi: "Tinder'da yüzümü kullanmadan adımı kullanan biri var. Adam sanırım tipimi beğenmemiş ki sadece ismimi almış."

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