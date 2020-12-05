Zeynep Bastık ve Tolga Akış hakkında şok iddia! Aldatıldı mı?

Başarılı popçu Zeynep Bastık'ın menajerliğini yapan sevgilisi Tolga Akış'la ilgili ortaya şok bir iddia atıldı. Akış'ın Tinder gibi arkadaşlık sitelerinden başka kadınlarla flörtleştiği iddia edildi.

Bu kişinin kendisi olmadığının altını çizen Tolga Akış, şöyle dedi: "Tinder'da yüzümü kullanmadan adımı kullanan biri var. Adam sanırım tipimi beğenmemiş ki sadece ismimi almış."