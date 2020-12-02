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Mehmet Ali Erbil'den iyi haber! Bu pozu verdi

hastalığıyla mücadele eden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle tedavisi görmeye başlayan 63 yaşındaki şovmen kızı ’in doğum gününde eski eşi 'la birlikte ayakta mutluluk pozu verdi.

MAGAZİN DHA
Giriş Tarihi: 02.12.2020
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Mehmet Ali Erbil'den iyi haber! Bu pozu verdi

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başlayan 63 yaşındaki şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar çiftinin kızı Yasmin Erbil 25 yaşına bastı.

Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin ve eski eşi Nergis Kumbasar ile mutluluk pozları verdi.

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