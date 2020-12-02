Mehmet Ali Erbil'den iyi haber! Bu pozu verdi
Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başlayan 63 yaşındaki şovmen Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin Erbil’in doğum gününde eski eşi Nergis Kumbasar'la birlikte ayakta mutluluk pozu verdi.
MAGAZİN DHA
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Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başlayan 63 yaşındaki şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar çiftinin kızı Yasmin Erbil 25 yaşına bastı.
Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin ve eski eşi Nergis Kumbasar ile mutluluk pozları verdi.