Berkay'ın 2 milyon liralık arabası bozuldu

Popçu Berkay, 20 gün önce aldığı 2 milyon TL'lik Porsche Taycan Turbo S elektrikli otomobili ile yolda kaldı.

2 SAAT YOLUN ORTASINDA KALDI

Ünlü şarkıcı, çevredekiler ile birlikte elektrikli otomobilini yolun kenarına çekmeye çalıştı. Üç dört kişinin itmeye çalıştığı otomobil yerinden kıpırdamadı. Yaklaşık iki saat yolun ortasında kalan lüks otomobil çekiciye yüklendi.

YOKULUK YILLARINDAN BAHSETMİŞTİ

Berkay, bir radyoda yaptığı açıklamada üniversite yıllarını kastederek "Param yetmediği için taksiye binemezdim. Bu yüzden şimdi arabalarımla gündeme gelince rahatsız oluyorum. Sahibi olduğum her şeyin kıymetini de çok iyi biliyorum." demişti.

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