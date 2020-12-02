Merve Özbey'in acı kaybı! Sosyal medyadan duyurdu...

Ünkü şarkıcı Merve Özbey, baba acısıyla sarsıldı. 6.5 aylık hamile olan Özbey'in 64 yaşındaki babası Ahmet Özbey geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı acı haberi Instagram hesabından şu notla duyurdu:

Geçen sene tam bu gün bu saatler... Nişanım var, telaşım nasıl tatlı atlamam. Neler değişti babacım. Mesela dün sen gittin 1 günde artık ne pazarların ne fener maçlarının tadı kaldı benim için. Acıların dindi mi bilmem sesin yerine geldi mi mesela yemek yiyebiliyor musun? Ne garip...

ÜNLÜ İSİMLER SESSİZ KALMADI

Özbey'in paylaşımını gören İrem Derici, Derya Uluğ, Demet Akalın, Pınar Altuğ Atacan, Yasemin Sakallıoğlu, Ebru Polat, Ebru Yıldız, Bengü, Hazal Kaya ve Seda Sayan gibi birçok ünlü isim taziye yorumu yaparak destek olmaya çalıştı.

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