TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan şüphelilerden 18 yaşındaki A.Y.'nin; 16'sı evden hırsızlık ve bir tanesi ise 18 yaşından küçük bir kişiye 'cinsel istismarda bulunmak' başta olmak üzere farklı suçlardan toplamda 36 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. 20 yaşındaki diğer şüphelinin ise 'Uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak' başta olmak üzere çeşitli suçlardan ötürü 9 suç kaydının bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Üçüncü şüpheli B.K.'nın ise 'Kasten yaralama, tehdit, taciz ve uyuşturucu' suçlarından dolayı 5 suç kaydının bulunduğu ifade edildi. Şüpheliler, emniyetteki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, 'birden fazla kişiyle birlikte nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.